Il tifone Nepartak in rotta verso il Giappone: possibili modifiche al calendario dei Giochi di Tokyo

Il tifone Nepartak è in rotta verso il Giappone e Tokyo, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi. Le prime forti piogge nella capitale dovrebbero iniziare a registrarsi nella tarda serata di oggi mentre il picco è atteso nella giornata di domani.

Al momento l’occhio del tifone è ancora sull’Oceano Pacifico.

A Tokyo oggi si registra, come negli ultimi giorni, un elevato tasso di umidità, con cielo coperto.

Gli organizzatori dei Giochi potrebbero modificare il calendario di alcune gare, il tutto anche in previsione di eventuali danni che potrebbero subire gli impianti all’aperto, provocati da venti attesi tra i 72 e i 108 km/h.

Al momento è stata confermata la modifica del programma di tiro con l’arco olimpico, per la giornata di martedì, a causa del vento forte e della pioggia previsti per l’arrivo del tifone. La sessione mattutina è stata ritardata fino a mezzogiorno e quella pomeridiana cancellata. Gli organizzatori prevedono di recuperare le gare mercoledì e giovedì. Le finali individuali maschili e femminili sono al momento ancora in programma per venerdì e sabato.