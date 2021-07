Incendi: ancora fiamme in Sardegna, oggi è da bollino rosso

MeteoWeb

Già dal primo mattino sono iniziati i roghi in Sardegna, nella giornata da bollino rosso per rischio incendi, come da preallarme della Protezione Civile regionale. Il nuovo incendio è scoppiato a Calangianus (Sassari), dove sta intervenendo un elicottero della base di Tempio Pausania. Intento proseguono con l’ausilio di un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto le operazioni di bonifica del rogo di ieri nelle campagne di San Basilio (Sud Sardegna), dove sono andati in fumo 200 ettari di bosco e seminato e dove sono dovuti intervenire anche tre Canadair, Bonifiche in corso anche a Bonarcado (Oristano), sempre le spegnere definitivamente le fiamme divampate ieri.