Incendi, buone notizie dalla Sardegna: domato il rogo in provincia di Oristano

Domato l’incendio che ieri pomeriggio è divampato sul Montiferru, già devastato dalle fiamme a partire sabato scorso.

Dopo un’azione di contenimento durata tutta la notte, all’alba le operazioni sono proseguite, anche con il possibile impiego dei mezzi aerei, per completare lo spegnimento.

Il nuovo incendio è scoppiato ieri a valle di Santu Lussurgiu e San Leonardo, ed è avanzato verso la provinciale di Borore e poi verso quella di Abbasanta: l’ampio fronte ha richiesto l’impiego di 4 canadair, 4 elicotteri e squadre a terra.

La situazione era sotto controllo già dalla serata di ieri.

Il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, ieri pomeriggio, si è lasciato andare a uno sfogo sui social: “Basta, basta, basta. Rafforzate il sistema di bonifiche, non risparmiatevi sui mezzi, mandate i canadair e le squadre a terra. Non sottovalutate ancora una volta il fenomeno e dispiegate le massime forse possibili“. “Ora basta, non siamo più disponibili a tollerare nulla“.