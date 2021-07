E’ emergenza incendi in Puglia: è trascorsa un’altra notte di fuoco con centinaia di alberi d’ulivo avvolti dalle fiamme in provincia di Lecce. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco: segnalati roghi in estesi uliveti a Tricase, Gallipoli, Santa Maria di Leuca (LE). Molte le piante sono state del tutto distrutte con ingenti i danni.