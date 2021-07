Incendi in Sardegna, la situazione è drammatica: oltre 1500 ettari di terreno in cenere

Il bollettino sugli incendi scoppiati oggi in Sardegna, diffuso dal Corpo forestale, è drammatico: oltre 1.500 ettari di boschi, macchia mediterranea e pascoli in cenere. E si tratta ancora di un bilancio provvisorio, dato che molti roghi sono ancora in corso. Di seguito i territori dove si sono sviluppati gli incendi più gravi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei.

Nelle campagne di Bonorva, in Provincia di Sassari, l’incendio ha percorso una superficie di circa 500 ettari di boschi di querce e pascoli, distruggendo anche fienili e capannoni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Ad Abbasanta, Oristanese, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 300 ettari di bosco di sughera, macchia alta, pascoli alberati e oliveti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Grosso incendio anche a Sindia, in Provincia di Nuoro. Qui le fiamme hanno percorso una superficie di circa 700 ettari di boschi e pascoli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.10.

Infine a Sestu, Città metropolitana di Cagliari, il rogo ha interessato coltivi, una casa colonica e una serra. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.