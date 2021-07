Incendi in Sicilia: vasti roghi minacciano Enna, evacuati turisti

Due vasti incendi stanno minacciando Enna: le fiamme sono divampate da arbusti, hanno risalito il costone fino a raggiungere la strada San Calogero, una delle arterie che portano al Castello e dove ci sono state evacuate decine di case.

I turisti ed i visitatori, tra cui 12 archeologi dell’Università di Siena, sono stati fatti uscire dall’antico maniero. Sul posto la Forestale e i vigili del Fuoco. Operativi due elicotteri.

Chiusa la SS117bis “Centrale Sicula”, in entrambe le direzioni, nel territorio di Enna, per la presenza di un vasto incendio a bordo strada. Sul posto sono squadre dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione civile, oltre che uomini di Anas per la gestione della viabilità.