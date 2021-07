Incendi, la Protezione Civile emana allerta arancione per la Sardegna

Il caldo non accenna a diminuire in Sardegna, con temperature destinate ancora a salire. In particolare nel Cagliaritano, nel Sulcis, nel Medio Campidano e nelle zone centrali, le temperature dei prossimi giorni potrebbero toccare i 39 gradi. Ed è allerta anche per gli incendi: il bollettino della Protezione civile segnala con l’arancione il pericolo per le aree territoriali del Cagliaritano, del Sulcis, Medio Campidano, zone centrali e Oristanese. Intanto il nuovo report del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, prevede ancora temperature alte a Cagliari per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 luglio con punte di 35 gradi, 36 quelli percepiti. Un avviso di condizioni meteo avverse è stato emesso dal Centro Funzionale della Protezione civile regionale.