Incendi Sardegna: preoccupazione per nuovi focolai, ancora fiamme tra Santu Lussurgiu e Cuglieri

MeteoWeb

Dopo 9 giorni dall’incendio che ha devastato l’Oristanese, ed in particolare il Montiferru e la Planargia, resta alto l’allarme per nuovi focolai in Sardegna.

Dopo una notte senza criticità, stamane sono state segnalati alcuni roghi: la centrale operativa della Forestale finora ha registrato 6 focolai, di cui 3 tra Santu Lussurgiu e Cuglieri.

Nella zona operano decine di uomini con mezzi a terra, e sono stati inviati un aereo e 3 elicotteri.