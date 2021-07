Incendio a Reggio Calabria, il dramma di Oliveto: fiamme tra le case, evacuazioni – FOTO

MeteoWeb

Situazione drammatica a Reggio Calabria, nelle colline della periferia Sud della città, per l’incendio divampato ieri pomeriggio: nella notte le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Oliveto, frazione di 400 abitanti nella valle del torrente Valanidi. Vigili del Fuoco e Carabinieri sono stati costretti ad evacuare alcune abitazioni lambite dalle fiamme. In paese l’aria è irrespirabile e lo scenario infernale. A Reggio Calabria la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +29°C e adesso siamo già a +37°C per l’ennesima giornata con temperature africane. Dalle prime ore dell’alba si è alzato in volo il canadair che sta cercando di domare il rogo, con l’aiuto di numerose squadre dei Vigili del Fuoco supportate da volontari sul posto. La situazione è molto seria.