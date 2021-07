Incendio a Roma: rogo di sterpaglie in via Placanica minaccia capannoni industriali

MeteoWeb

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato stamattina in via Placanica a Roma, su terreni incolti. I vigili del fuoco sono sul posto con due squadre, un’autobotte e un elicottero.

Le fiamme, alimentate dal vento, sono avanzate fino a lambire dei capannoni industriali. In corso le operazioni di spegnimento e bonifica.