Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi presso la sede della ditta “La Valle”, situata tra Villa San Giovanni e Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria. Non sono ancora note le cause del rogo, ma in base a quanto si apprende le fiamme avrebbero avvolto una grande quantità di rifiuti. Immediato l’intervento sul luogo dei Vigili del Fuoco, che sono ancora intenti a domare le fiamme.