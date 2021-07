Incendio a Roma: si alza una grande colonna di fumo nero in zona Casilina – VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato in una officina di autodemolizioni in Via Giarratana, zona sud di Roma, producendo una grande colonna di fumo nero, come dimostra il video in fondo all’articolo. Sono impegnati tre squadre operative, un’autobotte e un mezzo pesante dei Vigili del Fuoco di Roma.

Un’alta colonna di fumo nero ha interessato la zona Casilina e ha causato lo stop precauzionale della linea C della metropolitana fermata Due Leoni/Fontana Candida. Chiusa la strada tra Via delle Due Torri e Via Siculiana in direzione di quest’ultima per garantire la sicurezza al transito veicolare e agevolare l’intervento di pompieri e protezione civile.