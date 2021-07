Vasto incendio nei campi della Murgia barese: a rischio area di 50 ettari a Gravina in Puglia – FOTO

MeteoWeb

Da oltre 16 ore, un vasto incendio nelle campagne della Murgia barese, in localita’ Zingariello a Gravina in Puglia, sta mettendo a rischio un’area di circa 50 ettari (vedi foto della galelry scorrevole in alto). Al lavoro, per domare le fiamme, ci sono squadre di Arif, Vigili del Fuoco e carabinieri Forestali con sei mezzi, e sono intervenuti anche due canadair.

Ci sono diverse lingue di fuoco attive, una delle quali si starebbe avvicinando al bosco Difesa Grande, mentre non risulterebbero al momento interessate zone con strutture abitate. Sono in corso verifiche per accertare l’eventuale natura dolosa delle fiamme, che interessano prevalentemente terreni privati.

Negli anni scorsi, Difesa Grande è stato interessato nuovamente da incendi di notevole portata. “‘Difesa Grande’ e’ di nuovo in pericolo. Come nel 2012, come nel 2017. Da ore stiamo chiedendo rinforzi e interventi adeguati per fermare le fiamme, originate in maniera dolosa in localita’ Zingariello, ai margini dell’area boschiva e che rischiano di avvolgere il polmone verde gravinese“, afferma il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente. “In questi minuti il fuoco sta entrando nel bosco – riferisce Valente – rendendo vano il lavoro di due mezzi aerei Fireboss e di uomini e mezzi dell’Arif, Vigili del Fuoco, Polizia locale, Protezione civile comunale. In risposta alle sollecitazioni formulate, poco fa il presidente della Regione Michele Emiliano mi ha confermato di aver richiesto l’invio di rinforzi: nel giro di meno di un’ora dovrebbe giungere in zona un canadair, cui andranno ad aggiungersi a breve altri mezzi aerei”. “Vandali e piromani hanno lanciato la sfida: ce la metteremo tutta per fermarli. Vigliacchi”, conclude il sindaco.