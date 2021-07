Incendio nell’Oristanese: situazione di nuovo sotto controllo sul Montiferru

MeteoWeb

Situazione di nuovo sotto controllo sul Montiferru, nell’Oristanese, dove stamane era ripartito l’allarme per una ripresa del grande incendio che da sabato scorso ha devastato migliaia di ettari. Nella zona era stato disposto l’immediato intervento di ben sette canadair. L’azione degli aerei, insieme agli elicotteri e alle squadre a terra, ha consentito di fermare la nuova avanzata.

Al momento, non vengono segnalate situazioni di pericolo. Sono interessati dalle riaccensioni l’agro di Cuglieri, verso la zona costiera, e l’area a ovest di Santu Lussurgiu. Stanno ancora volando sul Montiferru tre Canadair – due sono francesi – e tre elicotteri del Corpo forestale. Altri due elicotteri sono stati dirottati a Teti per un altro incendio. Continuano le opere di bonifiche con numerose squadre a terra e tantissimi volontari. Le condizioni meteo non aiutano: le temperature sono molto elevate e c’e’ vento.