INGV: Jair Lorenco è il nuovo Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il dott. Jair Lorenco è il nuovo Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Dirigente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la sua carriera si è articolata prevalentemente presso le strutture del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Laureato in Scienze Politiche alla Sapienza Università di Roma, ha proseguito i suoi studi accademici fino al conseguimento del Dottorato di Ricerca in Diritto comparato dell’economia e della finanza.

Nel corso della sua lunga carriera professionale, è stato componente di numerosi Collegi di Revisori dei Conti e di organismi istituzionali.

È autore di pubblicazioni in materia di lavoro pubblico, federalismo fiscale e previdenza complementare.