Maltempo Piemonte, la grandine ha devastato fino all’80-100% dei vigneti di Gattinara: chiesto lo stato di emergenza

Nei giorni scorsi, violentissime grandinate hanno colpito il Vercellese, provocando gravi danni all’agricoltura. Tra le località più colpite, c’è Gattinara. Sulle sue colline, si coltiva la celebre docg del vino ma la grandine ha completamente devastato i vigneti, danneggiando pesantemente anche le altre attività agricole, sia ortofrutticole che florovivaistiche. Tra grappoli distrutti e interi filari persi, i danni ai vigneti si aggirano intorno all’80-100%, secondo le prime stime.

Per questi motivi, il Comune ha avviato le procedure per chiedere lo stato d’emergenza. “Faremo tutto quello che è in nostro potere per far fronte a questa emergenza. Ho sentito personalmente il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore regionale, Marco Protopapa, per avviare le procedure presso il Governo per ottenere lo stato di emergenza. Entrambi hanno prontamente attivato la struttura regionale per verificare come poter dare una mano”, spiega il sindaco Daniele Baglione. “Stiamo ragionando con le associazioni di categoria e i nostri agricoltori per evitare che un evento simile possa tornare a fare così tanti danni in futuro: presenteremo proposte per contributi a fondo perduto per interventi strutturali a difesa delle colture“, ha aggiunto il sindaco.