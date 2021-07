No, la Luna non diventerà rossa domani: l’eclissi lunare del 27 luglio è una bufala

MeteoWeb

E’ diventata virale sui social la notizia secondo cui un’eclissi lunare sarà visibile in Italia domani 27 luglio 2021, e quindi la luna diventerà rossa: assolutamente falso.

Come spesso avviene, questa “news” trae spunto da un evento reale: mentre domani non è previsto questo affascinante fenomeno astronomico, in realtà un’eclissi è effettivamente legata a questa data, ma è riferita al 2018.

Quella di 3 anni fa è stata un’eclissi totale di Luna memorabile, perché è stata la più lunga del XXI secolo. In 3 ore e 55 minuti, dall’entrata all’uscita della Luna dall’ombra della Terra, ha avuto luogo un fenomeno che si ripeterà tra 100 anni. L’eclissi totale è durata 103 minuti, facendo colorare di rosso il nostro satellite (ecco perché in questi casi si parla, soprattutto nel mondo anglosassone, di “Luna di sangue“), battendo il record della precedente eclissi del 31 gennaio 2018 durata “solo” 66 minuti. L’eclissi è stata visibile in Italia e nel resto d’Europa e in Asia, Australia, Antartide, Africa, Medio Oriente, America del Sud, nell’Oceano Pacifico e nell’Atlantico.

Quindi, ricapitolando, non solo si tratta di un errore di data, ma c’è anche un ulteriore elemento che esclude del tutto la possibilità di un’eclissi lunare domani 27 luglio 2021: tutte le eclissi di Luna si verificano sempre durante la fase di plenilunio, ed è quindi impossibile che questo evento avvenire domani perché la Luna piena si è verificata nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 luglio.

La prossima eclissi lunare, visibile dall’Italia, anche solo parzialmente, si verificherà il 19 novembre 2021.