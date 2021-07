Previsioni Meteo, la prossima settimana maltempo e fresche correnti nord atlantiche

Prospettive di svolta importante nella circolazione atmosferica sul nostro paese nel corso della prossima settimana. Come annunciato già nelle previsioni meteo da diversi giorni, la circolazione barica a scala euro-atlantica si approssima a subire un significativo cambiamento con una saccatura nord-atlantica che progressivamente andrebbe a incidere dapprima verso l’Europa centro-settentrionale, poi con asse orientato proprio verso i settori centrali del nostro Bacino e sull’Italia. Dunque, il tempo caldo, anzi super-caldo degli ultimi giorni è destinato, secondo le previsioni meteo, a ridimensionarsi entro metà settimana, per l’avvento e la sopraffazione progressiva, rispetto all’area calda precedente, di correnti più fresche provenienti dal Regno Unito. La circolazione nord-atlantica, che naturalmente apporterebbe anche nuclei di vorticità positiva e condizioni di instabilità diffusa su molte regioni, interesserebbe per prima le aree settentrionali dove, già da martedì 13, l’attività temporalesca si farebbe importante, con l’arrivo di nuclei perturbati e fenomeni spesso anche violenti con possibile nuovo rischio di grandine con chicchi di grandi dimensioni, colpi di vento intensi e anche nubifragi.

Nubi e locali temporali raggiungerebbero, martedì, anche il Centro; nel frattempo, sulle regioni meridionali si compirebbe l’ultima zampata calda nordafricana, per martedì 13, con temperature che tornerebbero a schizzare verso i +39/+40° C, in particolare tra la Puglia e la Lucania orientale, punte massime di +35°C, fino a +38°C diffusi altrove sulle pianure interne. Per i giorni successivi, quindi per il resto della prossima settimana, però, prenderebbe via via il sopravvento il flusso fresco e instabile settentrionale un po’ su tutta la penisola, con calo termico generale, rispetto alla fase più calda di martedì 13, nell’ordine di 6/7°C o anche localmente oltre da Nord a Sud. L’instabilità, con rovesci e temporali, progressivamente da Nord avanzerebbe verso il Centro, intorno a metà settimana e poi, per venerdì 16, stando alle previsioni meteo, temporali dovrebbero raggiungere anche alcune regioni meridionali, in particolare la Campania, la Puglia centro-settentrionale, localmente la Lucania; l’instabilità sul resto del Sud potrebbe essere piuttosto fiacca e localizzata. Maggiori dettagli, tuttavia, sul prossimo cambiamento significativo del tempo nel corso della prossima settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.