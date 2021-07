La tempesta tropicale Elsa si abbatte sulla Florida: alberi crollati e tornado, 1 morto a Jacksonville e 10 feriti in Georgia

La tempesta tropicale Elsa ha effettuato il landfall sulla costa della Florida, provocando la morte di una persona e circa 10 feriti in una base della Marina nel sud-est della Georgia.

Il National Hurricane Center NOAA ha reso noto che Elsa ha fatto registrare venti a 72 km/h, dopo oltre 6 ore l’approdo lungo la costa settentrionale del Golfo della Florida. Il centro è stato localizzato vicino a Valdosta, in Georgia, alle 17 di ieri.

Le autorità di Jacksonville, in Florida, hanno confermato che una persona è morta ieri a causa del crollo di un albero, che ha investito due auto. Il National Weather Service ha riportato raffiche di vento a 80 km/h in città.

Nella vicina contea di Camden, in Georgia, un possibile tornado ha colpito l’area della base navale di Kings Bay: circa 10 persone sono rimaste ferite e sono trasportate in ospedale in ambulanza, ha reso noto il portavoce della base.