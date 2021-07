“Che gol stupendo. Ben fatto”: l’astronauta Parmitano esulta alla rete dell’Inghilterra, pioggia di critiche sui social

Ieri, la finale degli Europei di calcio ha tenuto con il fiato sospeso milioni di italiani. E la serata non era iniziata affatto bene, con il gol dell’Inghilterra dopo appena 2 minuti di gioco. Una partita iniziata subito in salita per l’Italia e forse anche per questo, moltissimi utenti non hanno affatto apprezzato il tweet dell’astronauta Luca Parmitano. Parmitano ha voluto congratularsi con gli inglesi dopo il goal di Shaw e ha scritto: “Che gol stupendo. Ben fatto, Inghilterra“.

È seguita immediatamente una pioggia di critiche e polemiche alle sue parole, tra sfottò e anche qualche insulto. “Stai sulla Luna?”, “Ti hanno hackerato l’account?“, ha scritto qualcuno. “Va bene essere sportivi, ma non esageriamo“, hanno scritto altri.

A questo punto, Parmitano ha scritto un altro tweet per spiegare il motivo delle sue parole: “Per info: ovvio che tifo Italia. Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare”. Parole che tuttavia non sono riuscite a bloccare il clamore suscitato dal primo post dell’astronauta.

Infine, Parmitano ha scritto un nuovo tweet al gol del pareggio segnato da Bonucci: “Fantastici!”, con una serie di bandiere tricolori. Bandiere che si moltiplicano a dismisura quando l’Italia si aggiudica il trofeo al termine dei calci di rigore. “Siiiiiiii!!! #footballscominghome to the right home!!!”, ha scritto Parmitano, riferendosi allo slogan dei tifosi inglesi, che già da giorni vedevano la coppa in patria.