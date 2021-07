L’incredibile storia di Laurent Simons, il bambino prodigio di 11 anni che si è laureato con lode in un anno

Il giovane belga-olandese Laurent Simons ha conseguito il diploma di ginnasio in un anno e mezzo presso la Sint-Jozef Humaniora di Bruges, all’età di 8 anni. Nel frattempo, giusto per tenersi impegnato, ha partecipato a diversi progetti. Ora ha conseguito la laurea e vuole proseguire con la laurea magistrale in Fisica presso l’università fiamminga. “Ho già completato alcuni corsi“, afferma lo stesso Laurent, che ha un QI di 145. E ha solo 11 anni.

Il talentuoso Laurent ha una visione chiara del suo obiettivo. “Alla fine, voglio essere in grado di sostituire quante più parti del corpo possibile con organi artificiali. Così anche i miei nonni potranno vivere più a lungo“. Non sa quanto tempo gli ci vorrà per completare il master al quale si sta per iscrivere, “ma non lo faccio per raggiungere il mio obiettivo”, ha dichiarato il ragazzo in un’intervista.

Già due anni fa Simons aveva fatto notizia in seguito ad un conflitto con la Eindhoven University of Technology, dove ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettrica. Stava per laurearsi, ma ha dovuto fermarsi per via di disaccordo sui ritmi di studio. L’università ha trovato irrealistico l’orario del ragazzo. I suoi, invece, genitori volevano che completasse la laurea prima del suo decimo compleanno. La Eindhoven University of Technology non ha acconsentito perché non lo ha ritenuto fattibile a causa del numero di esami che Laurent doveva ancora superare. L’istituto scolastico ha proposto un piano di studi che avrebbe consentito al bambino di 9 anni di completare gli studi a metà del 2020, ma i genitori hanno lo hanno ritirato dal college. Se Laurent fosse riuscito a laurearsi prima dei dieci anni, sarebbe stato il più giovane di sempre.

Al momento della scelta dell’università, sembrava che Laurent volesse optare per un’università statunitense o israeliana, ma alla fine la scelta è ricaduta su un ateneo più vicino a casa. Si è laureato dunque all’Università di Anversa lo scorso 6 luglio, e ci ha messo un solo anno per completare il percorso di studi.