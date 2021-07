Spiagge sabbiose e riserve naturali: le Isole Frisone Settentrionali viste dallo Spazio [FOTO]

Parte delle Isole Frisone, un arcipelago basso appena al largo della costa dell’Europa del nord, è visibile in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

Le tre isole bianche visibili sotto Amrum sono le Isole della Barriera Frisone Settentrionale. Questi banchi di sabbia, o secche, agiscono come frangiflutti naturale per le isole più piccole più vicine alla terraferma. Appena ad est di questi si trova l’isola di Pellworm.

Sylt, la più grande dell’arcipelago, misura circa 100 km quadrati ed è nota per la caratteristica forma della sua linea costiera. Sylt si sviluppa in lunghezza per oltre 35 km, e, in alcuni punti, è larga appena 1 km. Una spiaggia sabbiosa si estende lungo la costa occidentale dell’isola, ma sta subendo un processo di erosione dovuto alle maree burrascose. L’isola più settentrionale della Germania, è collegata alla terraferma dalla Hindenburgdamm, una strada rialzata lunga 11 km.

A nord di Sylt si trovano le isole danesi di Rømø, Mandø e, infine, Fanø. In alto a sinistra nell’immagine è visibile, con il colore verde smeraldo, una vasta fioritura di alghe. Dannose fioriture di alghe causate da un’eccessiva crescita di aLghe marine si sono verificate nel Mare del Nord negli ultimi anni. I dati satellitari vengono utilizzati per monitorare la loro crescita ed espansione. Questi dati possono quindi essere impiegati per aiutare a sviluppare dei sistemi di allerta, atti a mitigare gli impatti dannosi per il turismo e per l’industria della pesca.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space.