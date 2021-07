Previsioni Meteo Agosto, sarà come Luglio: caldo e siccità al Sud, forte maltempo al Nord

MeteoWeb

Eccoci a un nuovo aggiornamento sulle possibili previsioni meteo a grandi linee per il prossimo agosto. Dopo un mese di luglio che ha visto un tipo di tempo a due facce sull’Italia, caratterizzato da un’onda calda subtropicale verso le regioni centro meridionali, specie del Sud e del medio Adriatico, e da correnti, invece, più miti e anche umide sulle regioni del Nord con temporali ricorrenti e forti, anche per il mese di agosto potrebbe impostarsi un tipo barico sulla falsariga di quello di luglio, magari con connotati meno esasperatamente caldi.

Le ultime simulazioni modellistiche sul lungo periodo, infatti, continuano a indicare una possibile persistenza instabile sull’Europa centro-settentrionale e centro-occidentale, grazie a una costante attività di una bassa pressione nord-atlantica mediamente centrata tra il Regno Unito e il Mare del Nord. Di contro, le regioni centro meridionali del Mediterraneo e quelle sudorientali del continente, continuerebbero a essere interessate da un flusso stabilizzante subtropicale, con tempo asciutto, siccitoso e ancora con caldo sopra norma. In questo contesto le regioni settentrionali, anche per il prossimo mese di agosto, potrebbero vedere abbastanza ricorrentemente flussi instabili sud-occidentali, provenienti dalla Spagna, Francia, Baleari, con rovesci e temporali diffusi e, in diverse occasioni, ancora con fenomeni violenti. Un po’ tutte le regioni settentrionali, stando alle ultime previsioni meteo di massima in riferimento alle anomalia piogge (mappa interna), potrebbero vedere precipitazioni sopra la media o al più nella media, ma anche precipitazioni abbondantemente sopra la media, in particolare sulle aree circoscritte in blu più scuro. Le precipitazioni, invece, potrebbero essere ancora diffusamente sotto la norma sulle regioni centro-meridionali, in maniera più pesante sulle aree del medio Adriatico e su quelle relative appenniniche, fino all’Appennino meridionale. Previsioni per possibili piogge nella norma sulla Sicilia centro-occidentale e meridionale, localmente anche un po’ oltre la norma tra il Trapanese e l’Agrigentino occidentale, e piogge nella norma anche sulla Sardegna meridionale.