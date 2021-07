Le previsioni meteo per agosto: Italia tra caldo e siccità al Centro-Sud e fresco e temporali al Nord, la tendenza

MeteoWeb

Secondo le ultime previsioni meteo relative all’intero mese di agosto, la linea barica prevalente deducibile dal quadro “ensemble” del modello europeo, mostrerebbe un tipo di circolazione, a grandi linee, non molto divergente da quello caratterizzante il mese di luglio in corso. Sostanzialmente, il modello matematico europeo mette in evidenza ancora una circolazione instabile con perno tra il Mare del Nord e i settori scandinavi, con asse instabile pendente ancora una volta verso la Francia e la Penisola Iberica. Dunque, continuerebbe un’estate molto instabile e per diverse fasi anche perturbata sul Centro Nord Europa, ricorrentemente anche sulle aree occidentali e sulle nostre regioni settentrionali. Condizioni mediamente più asciutte e anche più calde sui settori meridionali del continente, comprese le nostre regioni del Sud.

Un mese di agosto, quindi, che, stando alle previsioni meteo, vedrebbe ancora molte piogge e temporali su diverse regioni settentrionali, soprattutto su Piemonte settentrionale e centro-orientale, sulla Lombardia, sul Trentino-Alto Adige, sul Centro Nord Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, aree circoscritte in celeste nella mappa interna sull’ anomalia piogge. Le influenze instabili occidentali, però, di tanto in tanto, potrebbero sconfinare anche verso le regioni centrali, sulla Sardegna e persino verso il basso Tirreno, Sicilia e Sud Calabria, dove le attuali anomalie tracciate dal modello europeo indicherebbero piogge più o meno nella norma. Rispetto al tipo barico prospettato, rimarrebbero con tempo mediamente siccitoso tutte le regioni appenniniche, dalle Marche, Abruzzo verso il Sud, gran parte delle regioni meridionali e il medio-basso Adriatico, con siccità più accesa tra Abruzzo, Molise, aree orientali campane, Puglia e Est Lucania. Relativamente alle temperature, esse, secondo le previsioni meteo, sono attese ancora una volta sopra media su gran parte del paese, di più sui settori appenninici centro-meridionali e al Sud; valori nella norma sull’area centro-occidentale del Nord, anche lievemente sotto norma tra Piemonte centro-orientale e localmente Ovest Lombardia. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione di massima per il prossimo mese di agosto, apportando periodici aggiornamenti.