Le Previsioni Meteo per Domenica 25 Luglio, si intensifica il caldo al Centro-Sud: temperature fino a +40/+41°C ma attenzione al maltempo al Nord

Il flusso caldo nordafricano è in progressiva intensificazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Le previsioni meteo per domani indicano un ulteriore incremento delle temperature, già oggi schizzate su diversi settori fino a +39°C e oltre. Le aree più esposte all’onda calda saranno naturalmente quelle centro-meridionali un po’ tutte, ma piuttosto caldo anche sulle pianure del Nord, fino a +35/+36°C o anche +37°C, soprattutto sulle pianure romagnole. Sulle aree pianeggianti centro-meridionali, invece, i valori medi si porranno tre +33/+37°, diverse punte verso i +38/+39°C sia sulle pianure peninsulari che su quelle delle isole maggiori, ma valori estremi fino a +40/+41°C, in particolare sulla Puglia e sulla Sardegna.

Sulle regioni settentrionali, l’onda calda sarà meno impattante e, anzi, soprattutto sulle aree nordoccidentali, quindi sul Centro Nord Piemonte, sul Centro Nord Lombardia, settori alpini e prealpini un po’ tutti, continuerà una instabilità piuttosto accesa per la penetrazione su questi settori di correnti un po’ più umide di matrice atlantica. Le previsioni meteo, come mostra la cartina precipitazioni interna, computano ancora rovesci e temporali, naturalmente più forti sulle aree via via più scure in cartina, anche violenti su alto Piemonte, area Ossola, Verbano, poi Ticino, anche Nordovest Lombardia, colorazione in lilla, con possibili, locali dissesti. Possibili temporali o acquazzoni sparsi anche su buona parte delle pianure piemontesi, su quelle centro-occidentali lombarde, su Ovest Liguria; qualche scroscio di pioggia o anche temporale, ma occasionale, sarà possibile anche sulla Romagna, sul Centro Nord delle Marche, sulla Sardegna, sul Lazio settentrionale e occasionalmente sul Nord della Puglia, Foggiano. Malgrado una maggiore influenza dell’onda calda nordafricano, un po’ più di nubi medio-alte e quindi una maggiore copertura del cielo o comunque una nuvolosità irregolare, potranno interessare la Sardegna e alcune aree centrali. Sole dominante al Sud.