Le previsioni meteo per il weekend: sole e caldo nella norma in tutt’Italia, i DETTAGLI

Primo fine settimana di luglio caratterizzato, secondo le previsioni meteo, da un tempo pienamente estivo, con caratteristiche termiche rientranti nella tipicità stagionale, quindi con caldo certamente, ma nella norma. A dire il vero, rispetto a oggi, ci sarà nuovo progressivo aumento delle temperature , per il momento non importante, di circa 1/2° C un po’ su tutte le regioni e con i valori più caldi su quelle centro meridionali. Da computare anche un po’ di temporali convettivi, soprattutto in prossimità dei rilievi. Ma ecco i dettagli per il prossimo weekend.

Previsioni meteo per sabato 3 luglio 2021

La mattinata trascorrerà all’insegna dell’ampio soleggiamento, salvo qualche nube sparsa sui settori appenninici, sulla Toscana e una tendenza a maggiore aumento della nuvolosità progressivamente verso la tarda mattinata e le ore centrali sul Piemonte, sui settori di Nordovest in genere e, di più, sulle Alpi occidentali. Nelle ore pomeridiane e ancora in quelle serali, andrà via via affiorando una nuvolosità cumuliforme abbastanza diffusa soprattutto sui settori alpini e prealpini occidentali, localmente anche su quelli centro-orientali, associata a rovesci sparsi e anche a temporali in qualche caso di forte intensità. Possibili locali fenomeni grandinigeni e forti, di più su settori occidentali della Valle d’Aosta su alto Piemonte. Qualche isolato temporale anche sull’Appennino centro-meridionale, tra Abruzzo, Molise, Nord-est Campania e Nordovest Puglia. Sul resto dell’Italia, tempo stabile e ampiamente soleggiato con caldo estivo nella norma e temperature massime che, al più, potranno spingersi in pianura fino a +36/+37°C su estremo Sud e sulla Sicilia, mediamente tra +28 e +33°C altrove, con punte sui +34/+35°C.

Previsioni meteo per domenica 4 luglio 2021

Poche novità, con situazione pressoché simile a quella del giorno precedente, semmai va evidenziato un leggero, ulteriore aumento termico, nell’ordine di 1/2°C, con valori che potranno spingersi anche fino verso i +37/+38°C sulla Sicilia e su estremo Sud, mediamente tra +28 e +34°C altrove, con punte localizzate sui +35/+36°C. Lungo il bordo settentrionale dell’alta pressione, continueranno ad affluire infiltrazioni di aria umida da Ovest le quali potranno arrecare temporali più estesi sui settori alpini e prealpini, localmente sconfinamenti anche verso le alte pianure Piemontesi e lombarde. Previsioni meteo per un po’ di nubi cumuliformi anche lungo l’Appennino, nelle ore più calde della giornata, ma non sono attesi fenomeni degni di nota, solo magari qualcuno davvero isolato. Tanto sole sul resto dei settori, per un weekend, nel complesso, ideale per la balneazione un po’ su tutte le regioni.