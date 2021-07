Le previsioni meteo per oggi: un sabato di bel tempo in tutt’Italia, ma con temporali pomeridiani e serali al Nord

L’alta pressione continua a prevalere sul Mediterraneo centrale e sull’Italia tuttavia, come da previsioni meteo, in questa fase essa risulta più strutturata sulle regioni centro-meridionali e ancor più sulle isole maggiori, in misura minore via via verso il Nord. Infatti, le aree settentrionali italiane risentiranno di più di una moderata circolazione instabile presente sull’Europa occidentale, dalla quale proverranno via via infiltrazioni di aria umida, in particolare alle medie quote della Troposfera, responsabili di un progressivo incremento dell’instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e in quelle serali. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione per oggi, fino alla mezzanotte prossima.

La mattinata, come di consueto in assenza di contrasti termici significativi, vedrà cieli in gran parte soleggiati, soprattutto al Centro-Sud, ma diffusamente anche al Nord, specie sulle aree centro-orientali, su Ovest/Sudovest Piemonte e sulla Liguria di Ponente. Già più nubi, invece, sul resto del Piemonte, localmente sulla Lombardia occidentale, ma innocue. Via via, nelle ore pomeridiane, le previsioni meteo computano un incremento di aria umida proveniente dalla Francia, aria umida e instabile legata ad una bassa pressione atlantica a Ovest dell’Irlanda. Essa sarà responsabile di un’attività temporalesca in crescendo, in particolare su Ovest/Nord Piemonte, su alta Lombardia, sui settori alpini e prealpini centro-orientali, qui specie verso sera. Su tutti questi settori, saranno possibili rovesci e temporali diffusi dalle ore pomeridiane e in serata, localmente anche forti sulle aree a scala di blu più scuro, con rischio di locali grandinate e qualche nubifragio. Localmente fenomeni temporaleschi potranno sconfinare anche verso le pianure, aree colorate in celeste, ma qui in forma più irregolare e localizzata. Bel tempo e sole prevalente sul resto del paese, salvo previsioni meteo per occasionali addensamenti e isolati temporale possibili anche sul Sud Appennino, tra i rilievi campani e lucani. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, con valori massimi mediamente compresi in pianura su buona parte dei settori tra +28 e +33°C, qualche punta verso i +34/+35°C al Sud e possibili valori estremi verso i +37/+38°C sulle isole maggiori. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con locali rinforzi settentrionali sul basso Adriatico, moderati occidentali sulle aree appenniniche tra Toscana, Umbria e Nord Lazio, moderati con rinforzi sud-orientali sul medio-alto Adriatico, moderati meridionali sul Tirreno centrale in mare aperto. Venti deboli o moderati da direzioni variabili altrove.