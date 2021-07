Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +42°C a Torano Scalo, +41°C a Foggia, +28°C a Milano e Torino

MeteoWeb

Mentre il Centro-Sud è alle prese con un’ondata di caldo africano feroce e duratura, il Nord Italia fa ancora i conti con il maltempo, che ormai da giorni sferza le regioni settentrionali. Il maltempo si attenuerà nelle prossime ore, anche se sono previsti ancora forti temporali nel nord della Lombardia, già in ginocchio, mentre al Centro-Sud l’ondata di caldo continuerà a rafforzarsi. Oggi ci sono state punte di +42°C in Calabria, +41°C in Puglia e +40°C in Sicilia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 27 luglio 2021, in alcune località italiane: