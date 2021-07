Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +42°C a Foggia e Rende, +40°C a Siracusa ed Enna, +38°C a Bari e Catanzaro

MeteoWeb

L’azione del flusso caldo nordafricano è entrata nel vivo sul Mediterraneo centrale e su gran parte dell’Italia. La medesima azione stabilizzante super-calda va via via sbiadendosi verso le regioni nordoccidentali e poi quelle alpine e prealpine dove, invece, continuano a infiltrarsi correnti più umide di derivazione oceanica e legate ad una persistente circolazione instabile in prossimità della Francia e della Spagna settentrionale. Oggi, abbiamo avuto punte di +42°C in Puglia, Calabria e Sicilia e +40°C in Sardegna.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 28 luglio 2021, in alcune località italiane: