Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +44°C a Mineo, +43°C a Taurisano, +40°C a Catania e Cosenza

MeteoWeb

Giornata all’insegna del sole quasi ovunque da Nord a Sud oggi. Dopo il forte maltempo degli ultimi giorni al Nord, l’anticiclone si è esteso un po’ a tutto campo sull’intero Paese e il flusso instabile legato al cavo depressionaria britannico-franco-iberico ha agito a latitudini un po’ più elevate, con minore influenza sulle nostre regioni settentrionali. Non si placa, invece, l’ondata di caldo rovente che attanaglia il Centro-Sud. Oggi sono state toccate punte di +44°C in Sicilia, +43°C in Puglia, +42°C in Calabria e +40°C in Sardegna.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 29 luglio 2021, in alcune località italiane: