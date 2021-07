Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +45°C a Siracusa, +43°C a Catania, +39°C a Palermo e Cosenza

MeteoWeb

Una infuocata alta pressione nordafricana continua a dominare la scena meteorologica sull’Italia, con infiltrazioni di aria umida occidentale a fasi alterne al Nord. Il flusso umido Atlantico, infatti, è tornato ad incidere, seppure in maniera circoscritta, sempre sui settori alpini e prealpini. Sul resto d’Italia, invece, continua a imperversare un promontorio anticiclonico a cuore caldo, con stabilità e super-caldo. Oggi, si sono toccate punte di +45°C in Sicilia, assediata dagli incendi dal Palermitano al Catanese, +41°C in Calabria e Puglia e +40°C in Sardegna.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 30 luglio 2021, in alcune località italiane: