Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +40°C a Carbonia, +38°C a Enna, +37°C a Sassari, Perugia e Rende

A partire da oggi, iniziano 3-4 giorni all’insegna di una nuova importante ondata di caldo su tutta l’Italia. Ancora una volta, l’azione sincronizzata tra un cavo depressionario nordatlantico in affondo in prossimità dell’Europa occidentale e verso la Penisola Iberica e un promontorio a cuore caldo nordafricano sarà responsabile dell’allungo di una lingua di fuoco dall’entroterra marocchino verso le nostre regioni. Già oggi, le temperature sono in aumento rispetto alla giornata di ieri.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 6 luglio 2021, in alcune località italiane: