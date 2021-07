L’Etna si prepara ad una nottata movimentata: inizia un nuovo parossismo e aumenta il tremore vulcanico [WEBCAM]

I cittadini dei comuni etnei ci sono ormai abituati: da mesi l’Etna si ‘esibisce’ in un parossismo dietro l’altro, dando ogni volta prova della sua potenza. L’ultimo sta iniziando in questo momento, ma a preoccupare particolarmente è il tremore vulcanico in forte aumento: sul sito web INGV dell’Osservatorio Etneo, analizzando il grafico con l’andamento temporale dell’ampiezza del tremore vulcanico registrato negli ultimi 7 giorni e rilevato da alcune stazioni sismiche della rete permanente INGV-OE ubicate nell’area etnea, è possibile vedere come questa sera il tremore abbia già raggiunto il livello ‘giallo’, ovvero medio. Ed è molto probabile che nelle prossime ore aumenterà ulteriormente.

