L’Europa dallo spazio: la ferita degli incendi nell’Oristanese e le temperature roventi dall’Italia alla Turchia

Il satellite Sentinel-3 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha catturato in un’immagine le temperature bollenti che stanno arroventando il sud dell’Europa. Nell’immagine, tutto il settore del continente che va dal Mediterraneo ai Balcani è rappresentato in rosso o addirittura in nero, come nel caso del nord della Turchia, segno delle temperature roventi registrate venerdì 30 luglio. Le aree in bianco rappresentano le nuvole.

Un’altra immagine, rilanciata dal direttorato generale Spazio dell’Ue, mostra la ferita inferta dagli incendi nell’area di Oristano, in Sardegna.