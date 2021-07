Circondata dal deserto, le Ande a est e il Pacifico a ovest: Lima, la capitale del Perù, vista dallo Spazio [FOTO]

Lima, la capitale e la città più grande del Perù, è mostrata in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2.

Centro commerciale e industriale del Perù, Lima sorge su un territorio prevalentemente pianeggiante nella pianura costiera peruviana, all’interno delle valli dei fiumi Chillón, Rímac e Lurín. La città è delimitata a est dalle pendici della catena montuosa delle Ande e ad ovest dall’Oceano Pacifico.

Lima è visibile immediatamente sulla riva meridionale del fiume Rímac, che scorre per circa 200 km attraverso la Regione di Lima prima di sfociare nei pressi di Callao – città di mare e porto nell’area metropolitana di Lima (la più vasta area metropolitana del Perù).

Il centro storico di Lima è stato dichiarato Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1988, grazie al vasto numero di edifici storici risalenti all’epoca della colonizzazione spagnola. Una delle caratteristiche più notevoli di Lima è l’arido deserto che circonda la città, con la sabbia che permette poca o addirittura nessuna forma di vita vegetale, con l’eccezione dei luoghi in cui l’acqua viene resa disponibile artificialmente.

Sebbene Lima sia posizionata a una latitudine tropicale, la fresca corrente marina di Humboldt (nota anche come Corrente del Perù) determina un clima temperato tutto l’anno. Il raffreddamento della massa d’aria costiera produce una fitta copertura nuvolosa durante l’inverno e la densa nebbia marina, conosciuta localmente come garúa, spesso avvolge la città. In questa immagine, acquisita il 20 aprile 2020, si possono osservare diverse formazioni nuvolose disseminate lungo la costa.

Callao è il principale porto marittimo del Perù e ospita il suo principale aeroporto, l’Aeroporto Internazionale Jorge Chávez. Diverse navi e piccole imbarcazioni si possono riconoscere in prossimità del porto. Callao ha diverse isole: l’isola di San Lorenzo (attualmente impiegata come base militare), El Frontón (ex carcere di massima sicurezza), le isole Cavinzas e le isole Palomino, dove vivono numerosi leoni marini e uccelli marini.