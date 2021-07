Lo Spazio italiano protagonista a Expo Dubai

La declinazione nell’industria aerospaziale del binomio innovazione-sostenibilità, tema chiave di Expo 2020 Dubai, è al centro dell’accordo con cui Avio diventa Gold Sponsor del Padiglione Italia alla prossima Esposizione Universale, al via il 1° ottobre.

L’accordo tra la società italiana e il Commissariato per la partecipazione del nostro Paese a Expo Dubai è stato firmato questa mattina negli stabilimenti di Colleferro, in provincia di Roma, da Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio Spa, e dal Commissario Paolo Glisenti, alla presenza del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, del Segretario del COMINT Generale Luigi De Leverano e dell’assessore regionale per Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca e innovazione Paolo Orneli.

“Essere presenti al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai è per noi motivo di grande orgoglio, esso rappresenta infatti le eccellenze italiane ed Avio è fiera di farne parte. Gli Emirati Arabi Uniti stanno investendo molto nella ricerca e nella tecnologia spaziale e hanno avviato programmi di tutto rispetto. La sonda Hope in orbita attorno a Marte è la testimonianza ultima di tutto questo. Expo Dubai sarà l’occasione per rafforzare le partnership internazionali fondamentali per la crescita del settore e per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”, ha affermato Giulio Ranzo, Ad Avio.

“Il tema dello Spazio è trasversale e caratterizzerà tutto il semestre di Expo Dubai, coinvolgendo anche scienze della vita, agricoltura, alimentazione, difesa, sicurezza, connettività. L’economia dello Spazio sarà quindi un tema cruciale e un’escursione costante nella cultura dell’innovazione. Oggi, lo Spazio dimostra di avere una valenza economica, diplomatica e tecnologica pari a nessun altro settore”, ha dichiarato il Commissario Paolo Glisenti.

Avio porterà nel Padiglione Italia un modello del lanciatore Vega che richiama nella forma un monolitico monumentale e che rappresenterà le esplorazioni spaziali all’interno dell’Osservatorio Innovazione.

Con la sua partecipazione a eventi chiave durante il semestre espositivo la società promuoverà quegli stessi valori di sviluppo sostenibile espressi dal Padiglione Italia a Expo Dubai.

Lo Spazio sarà un tema centrale all’interno del calendario di iniziative ed eventi a partire dal primo mese dell’Esposizione Universale con una settimana tematica in programma dal 17 al 23 ottobre: in decine di Padiglioni di Expo Dubai relatori da tutto il mondo tratteranno i grandi temi del ruolo crescente delle donne nell’esplorazione spaziale, delle ricadute della ricerca fino alla governance e alla giurisdizione relativa al settore.