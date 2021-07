Maltempo, violente piogge in Lombardia: ancora emergenza nel Comasco, fiume di fango travolge Cernobbio [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

E’ ancora emergenza maltempo nel Comasco dopo le violente piogge della notte, che si sono sommate a quelle dei giorni precedenti.

Ingrossati tutti i torrenti che scendono dalle montagne sopra il lago: sono esondati invadendo le strade e provocando ingenti danni in quasi tutti i centri abitati.

Osservato speciale il torrente Breggia, che sfocia nel lago a Cernobbio, e che sta raggiungendo i livelli di guardia.

La statale Regina, sulla sponda occidentale, è interrotta in più punti: tra Cernobbio e Moltrasio, a Laglio, a Brienno, Argegno e Colonno.

Danni in Valle d’Intelvi, dove è interrotta la strada da Argegno a Schignano. A Blevio resta interrotta la statale per Bellagio.

Segnalate frane lungo la sponda orientale, a Lezzeno, dove alcune persone sono state evacuate in via precauzionale.

Soltanto nella notte e stamattina sono caduti 108mm di pioggia a Vedano Olona e Casasco d’Intelvi, 103mm a Valmorea, 101mm a Malnate, Olgiate Comasco e San Salvatore di Malnate, 96mm a Beregazzo con Figliaro, 94mm a Como. Nella zona le temperature si mantengono molto basse, di +17°C in pieno giorno.

