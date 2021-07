Londra, il meteo per la finale di Euro 2021: Italia-Inghilterra al fresco, alto rischio pioggia

Stasera alle ore 21 Italia e Inghilterra si giocheranno a Londra, nello stadio di Wembley, l’Europeo 2021 in una finale mozzafiato tra due big del calcio internazionale. Per l’Inghilterra è la prima finale della storia in un Europeo, traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionale britannica. Per l’Italia è invece la quarta: una vittoria e due sconfitte nelle precedenti finali continentali. Allo stadio sono attesi 65 mila spettatori, di cui circa 12.000 italiani. Gli altri saranno tutti di casa: sono già in strada, nella capitale inglese, con bandiere e vessilli per spingere l’Inghilterra a conquistare il primo europeo della sua storia.

Le condizioni meteo che accompagneranno la partita saranno tipicamente londinesi: farà fresco durante la gara, con una temperatura di +16°C ad inizio match in calo fino a +15°C dal secondo tempo in poi. Ma soprattutto c’è il rischio di pioggia, seppur debole, durante tutto l’arco della partita. Il maltempo si intensificherà nella notte e su Londra pioverà e farà freddo per tutta la giornata di domani, Lunedì 12 Luglio. Non proprio un clima ideale a festeggiamenti e celebrazioni, a differenza di Roma e dell’Italia che invece potrà accogliere la Nazionale eventualmente vincente in un clima tipicamente mediterraneo, senza eccessi di calore, mite e soleggiato. Con l’augurio che saranno le condizioni meteo ideali ad accompagnare i festeggiamenti della squadra che riuscirà ad avere la meglio sul campo.