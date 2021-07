Maltempo, allarmanti le inondazioni intorno ai laghi svizzeri: applicato il grado di pericolo più alto [VIDEO]

MeteoWeb

Le forti piogge hanno aggravato la situazione delle inondazioni intorno ai laghi svizzeri. Al Lago dei Quattro Cantoni, al Lago di Thun e al Lago di Bienne si applica ora il grado di pericolo più elevato 5. Secondo le autorità dei Cantoni di Lucerna e Berna, il livello della Reuss e del Lago di Bienne potrebbe superare quello delle forti piene del 2005. Il cantone di Zurigo sta abbassando il livello del Sihlsee per creare capacità per ulteriori precipitazioni.

Il cantone di Zugo dà il via libera alla diga della Reuss presso Hünenberg. La navigazione è stata interrotta in molte località, ad esempio sul Lago dei Quattro Cantoni, sul Reno, sul Lago di Bienne, sul Canale di Zihl fino alla confluenza con il Lago di Neuchâtel e sul Lago di Thun e Lago di Brienz. A causa delle piogge persistenti, c’è il rischio di ulteriori inondazioni, frane e colate detritiche in molti luoghi.