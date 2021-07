Maltempo, disastrosa alluvione in Germania: allarme ed evacuazioni per la diga di Steinbachtalsperre, “potrebbe cedere”

MeteoWeb

Mentre vaste aree della Germania stanno affrontando le conseguenze di forti piogge, inondazioni e allagamenti, che hanno provocato decine di vittime e dispersi, è allarme per la diga di Steinbachtalsperre, in Nordreno-Vestfalia, che minaccia di cedere. Per tale motivo, la città di Rheinbach è stata in parte evacuata: in particolare sono stati interessati dalle operazioni di sgombero i quartieri di Oberdree e Niederdree, con l’ausilio delle Forze armate. Il comando dei vigili del fuoco di Rheinbach ha precisato: “Si tratta di una misura precauzionale, poiché non è sicuro che la diga di Steinbachtalsperre terrà“.

La polizia e l’organizzazione tecnica di soccorso (THW) sono attualmente sul posto per monitorare la situazione. Come ha annunciato l’amministratore distrettuale Markus Ramers in una dichiarazione su Facebook, il livello è sceso leggermente, “tuttavia, non c’è il via libera“, ha detto la polizia. “La diga rischia ancora di rompersi“.

I servizi di emergenza stanno attualmente pompando l’acqua per ridurre la pressione sulla diga.