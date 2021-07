Maltempo Alto Adige, nubifragio e gravi danni sull’Altopiano dello Sciliar: a Siusi picchi di 93 mm di pioggia [VIDEO]

MeteoWeb

Gravi i danni causati dal maltempo ieri sera sull’Altopiano dello Sciliar.

Il fronte temporalesco che ha attraversato l’Alto Adige, è stato particolarmente intenso nella zona di Siusi, ha spiegato il meteorologo provinciale Dieter Peterlin: secondo l’esperto, le due stazioni meteorologiche provinciali a Fie’ e all’Alpe di Siusi hanno registrato appena 5 e 35 litri per metro quadrato, ma una stazione privata a Siusi ha rilevato addirittura 93 litri.

Il piccolo torrente Frötsch si è ingrossato in pochi minuti. Ben 200 vigili del fuoco sono intervenuti per frane e allagamenti.

