Maltempo: black-out blocca un centro vaccinale nel trevigiano

I danni causati dal maltempo colpiscono anche la corsa ai vaccini. per via di un black-out, infatti, il centro vaccinale di Villorba (Treviso) ha dovuto ricorrere oggi a collegamenti informatici provvisori per aggirare l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica provocata da un temporale che si è abbattuto sulla zona. Il disagio ha avuto una durata contenuta, ma vari utenti non hanno potuto ricevere subito il certificato vaccinale, il quale sarà comunque recapitato a domicilio nei prossimi giorni.