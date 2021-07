Maltempo Campobasso, danni a San Giovanni in Galdo e Petacciato: in 75 minuti la pioggia di 3 mesi, chiesto lo stato di emergenza

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito duramente nel fine settimana diversi Comuni del Molise, facendo registrare forti disagi e gravi danni: tra i centri più colpiti, in provincia di Campobasso, San Giovanni in Galdo, dove un fulmine ha colpito il campanile del paese, e Petacciato dove si sono verificati allagamenti diffusi e frane.

Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha annunciato che chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza alla Regione e alla Protezione civile: “Abbiamo vissuto una giornata da incubo: in 75 minuti è caduta la stessa quantità di pioggia che è venuta giù nei primi tre mesi di quest’anno, una bomba d’acqua mai registrata in passato secondo i dati in possesso della nostra Protezione civile. Tanti cittadini hanno vissuto attimi di vero terrore: case, garage, cantine e tavernette completamente allagate e porte divelte dalla forza dell’acqua, strade chiuse al traffico causa smottamenti o alberi caduti, fango ovunque“. Molte zone del paese sono rimaste per ore senza energia elettrica.

Circa 40 gli interventi dei Vigili del fuoco.