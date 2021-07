Maltempo, drammatiche alluvioni in Germania e Belgio: oltre 90 morti, almeno 1300 dispersi nella regione di Ahrweiler – LIVE

MeteoWeb

Decine di persone sono morte e numerose sono disperse a causa delle gravi alluvioni che hanno colpito Germania e Belgio: le strade si sono trasformate in fiumi che hanno spazzato via le auto e causato il crollo di case.

Il maltempo ha colpito anche Lussemburgo e Paesi Bassi, dove alcuni quartieri di Maastricht sono stati evacuati.

Mentre in Belgio si contano al momento 9 vittime, continua ad aggravarsi il bilancio in Germania occidentale: con 81 morti accertati, le autorità riportano moltissimi dispersi. Vi sono 1300 persone nella regione di Ahrweiler di cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta Die Welt. Interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone.

Secondo Bild, che cita le autorità, almeno 30 persone sono morte nel Nord Reno-Westfalia e almeno 50 in Renania-Palatinato.

“Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni,” ha affermato la cancelliera Angela Merkel. Il governo “non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile“, ha aggiunto, assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione.

Nella regione più colpita, la Renania-Palatinato, sono al lavoro 15mila persone tra militari e soccorritori, mentre gli elicotteri continuano a soccorrere i residenti bloccati sui tetti.