Maltempo, Fontana: “Flagellate diverse zone della Lombardia”

“Oggi purtroppo il maltempo ha flagellato diverse zone della Lombardia. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (SO) e di Blevio (CO) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un edificio”. Lo scrive su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana. “I vigili del Fuoco, con il prezioso e instancabile sostegno dei volontari della Protezione Civile della Lombardia, sono impegnati per liberare le strade dal fango e dai massi. Fortunatamente non si registrano vittime. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per ripristinare le situazioni“.