Maltempo, forti temporali e grandinate tra Veneto e Alto Adige [FOTO & VIDEO]

Forti temporali si sono abbattuti in serata sull’Alto Adige e su parte del Veneto. Ad essere colpita soprattutto la zona dell’altopiano dello Sciliar, dove le masse d’acqua hanno invaso strade, campi, cantine e zone produttive. I vigili del fuoco sono sul posto per arginare i danni.

Le grandinate sono state numerose, soprattutto nei comuni al confine tra le due regioni, come è possibile vedere dalla fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo e dal video in calce. Nello specifico a Ronchi Valsugana, in provincia di Trento sono caduti 85mm, mentre a Mussolente, nel vicentino, sono scesi 55mm d’acqua. Le grandinate hanno causato molti disagi soprattutto nelle campagne, con diversi danni alle colture.