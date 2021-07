Maltempo, frane e allagamenti in Lombardia: oggi si contano i danni, dal Comasco alla Bergamasca

MeteoWeb

Ancora maltempo in Lombardia: la pioggia è caduta anche nella notte complicando ulteriormente la situazione dopo le precipitazioni della giornata di ieri. Particolarmente colpita la provincia di Sondrio dove si è verificata una frana, in Valchiavenna.

Oggi si contano i danni nel Comasco: le strade si sono trasformate in fiumi di fango e detriti, che hanno travolto decine di auto. Una frana sulla sponda orientale del lago di Como ha investito il paese di Blevio. Alcune famiglie, in via precauzionale, sono state evacuate.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Altre frane dovute ai corsi d’acqua in piena hanno isolato due frazioni a monte. Segnalati alberi caduti e allagamenti anche alla periferia di Como e nelle zone di Cantù e Olgiate Comasco. Non sono segnalati feriti.

Allagamenti e gradinate hanno colpito anche la città di Como.

“Il maltempo ha flagellato diverse zone della Lombardia: nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (Sondrio) e di Blevio (Como) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un edificio“, aveva affermato ieri il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

