Maltempo, i temporali si abbattono sulla Sicilia: Palermo la più colpita con 97 mm di pioggia già caduti a Monreale [FOTO & VIDEO]

MeteoWeb

La Sicilia, come ampiamente previsto, è stretta nella morsa del maltempo. Numerose celle temporalesche in azione sul versante tirrenico palermitano e messinese stanno riversando pioggia sui centri abitati, in particolare nei comuni intorno al capoluogo, con piogge intense e forti raffiche di vento.

Nella notte si è verificato un vero e proprio nubifragio su Palermo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti intrappolati in strade e sottopassi. Ieri la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione sulla Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Per liberare gli automobilisti sono intervenuti i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio. Numerosi sono stati questa mattina i controlli e le verifiche in appartamenti e abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni e crepe.

Su Palermo Centro sono caduti fino a questo momento 18.6 mm di pioggia, mentre ben 97.6 mm sono caduti sua Monreale, e 48 mm su Bagheria. A Palermo sono state colpite soprattutto le zone pedemontane da Borgo Nuovo a Rocca MezzoMonreale fino a Villagrazia.

Resta dunque alto il pericolo di allagamenti nelle strade e soprattutto nei sottopassaggi. I Vigili del fuoco hanno reso noto via Twitter che fino ad ora sono stati svolti un centinaio di interventi per allagamenti diffusi e danni d’acqua.

Il fenomeno meteorologico, annunciato dall’allerta arancione che era stata disposta ieri dalla Protezione civile, ha investito la città capoluogo, anche nelle strade del centro. Interventi della Polizia e dei Vigili del fuoco ci sono stati nella zona di viale Regione Siciliana e piazza Indipendenza fino all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla. Diversi sono i video e le testimonianze diffuse sui social network riguardo la pioggia che si è abbattuta su Palermo. “Qui è sempre emergenza“, dice un utente del web.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: