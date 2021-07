Maltempo in Abruzzo: fulmine causa un incendio in una pineta a L’Aquila

MeteoWeb

Un fulmine ha causato un incendio nella pineta di Roio Poggio a L’Aquila. E’ accaduto oggi pomeriggio. Sul posto, per spegnere le fiamme, in un’area anche impervia, diverse squadre dei vigili del fuoco dell’Aquila e di Avezzano. Il rogo, che ha interessato anche aree non distanti da luoghi abitati, ha richiesto l’intervento di due canadair, arrivati da Ciampino, che, a seguire, hanno lasciato il posto a due elicotteri, uno giunto da Pescara, un altro di stanza da ieri a L’Aquila. Attivi anche squadre di volontari di Protezione civile e i carabinieri. Per ragioni di sicurezza è stata staccata l’elettricità e bloccate alcune strade. Nonostante la pioggia, gli interventi di spegnimento sono durati diverse ore.