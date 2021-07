Maltempo in Belgio, nuovi devastanti allagamenti in Vallonia: auto trascinate dall’acqua a Dinant, evacuazioni a Namur – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo torna a colpire il Belgio, devastato dalle alluvioni della scorsa settimana. Sebbene i fenomeni non abbiano la stessa gravità di quelli di alcuni giorni fa, forti temporali hanno provocato danni nella regione della Vallonia, con pesanti allagamenti. Particolarmente colpite le località di Namur e Dinant. A Dinant, ci sono 50cm d’acqua nel quartiere della stazione e alcune vetture sono state trascinate via dall’acqua e ammassate nelle strade (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I veicoli ammassati bloccano anche un passaggio a livello, ma il traffico ferroviario era già interrotto nella sezione interessata.

A Namur, sono state evacuate alcune case a causa di un crollo. Intanto sono centinaia le richieste di soccorso ai centralini dei Vigili del Fuoco, mentre le autorità diffondono avvisi in cui invitano la cittadinanza ad evitare di mettersi al volante.

Il governatore di Liegi, Hervé Jamar, ha convocato una riunione di crisi, per organizzare un piano per possibili emergenze a causa del maltempo. Nella provincia di Liegi, la più colpita dal maltempo della scorsa settimana, sono in allerta tutti i servizi di protezione civile, i Vigili del Fuoco, l’esercito e i centri di accoglienza. Inoltre, è stato preparato anche un piano di evacuazione. In un comunicato, il governatore ha consigliato in particolare di portare tutti gli oggetti di valore ai piani alti e di mettere in sicurezza i veicoli. La città di Verviers ha invece messo a disposizione dei suoi cittadini un palazzetto dello sport.

La settimana scorsa le inondazioni avevano provocato 36 morti, mentre sette persone risultano ancora disperse.